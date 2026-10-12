İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Fransada yeni irimiqyaslı ümummilli tətil və kütləvi etiraz aksiyaları keçiriləcək

    Digər ölkələr
    • 12 oktyabr, 2026
    • 11:30
    Fransada yeni irimiqyaslı ümummilli tətil və kütləvi etiraz aksiyaları keçiriləcək

    Fransada oktyabrın 13-də yeni irimiqyaslı ümummilli tətil və kütləvi etiraz aksiyaları keçiriləcək.

    "Report" Fransa mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ümumi Əmək Konfederasiyasının (CGT) rəhbəri Sofi Bine bildirib.

    Məlumata görə, tələbələrin, yuxarı sinif şagirdlərinin və təhsil sahəsi işçilərinin ən böyük həmkarlar ittifaqlarını birləşdirən Koordinasiya Komitəsi bu günü səfərbərliyin əsas nöqtəsi elan edib.

    Yuxarı sinif şagirdlərinin etirazları artıq bir neçə həftədir davam etdiyindən, həmkarlar ittifaqının lideri hökuməti öz büdcə planına yenidən baxmağa çağırıb.

    "Tələbələrin səfərbərliyi sizi öz məsuliyyətinizi dərk etməyə məcbur edir. Gənclər bizim ən dəyərli sərvətimizdir. Səthi tədbirlərlə bu səfərbərlikdən çıxa biləcəyinizi düşünməyin", - o bildirib.

    Bundan əlavə, Tələbə İttifaqının mətbuat katibi Sabrin Harbax qeyd edib ki, hakimiyyət təhsil ehtiyacları üçün tələb olunan 10 milyard avronu ayırmayana qədər etirazlar davam edəcək: "Bu, tələbə yoxsulluğuna və tədris müəssisələri binalarının dağılmasına son qoymaq üçün minimal məbləğdir".

    Bəzi hesablamalara görə, təhsil və səhiyyə sahəsindəki problemlərin həlli üçün 15 milyard avroya qədər vəsaitin ayrılması zəruridir.

    Qeyd edək ki, hərəkatın başlanğıcından bəri 6 800-dən çox şəxs həbs edilib, onların da böyük əksəriyyəti yetkinlik yaşına çatmayanlardır.

    Fransada etiraz aksiyaları Fransa
    Во Франции Профсоюзы студентов и учителей объявили масштабные протесты на 13 октября
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    04:52
    Panamada daha bir güclü zəlzələ baş verib
    Digər ölkələr
    04:10
    "Reuters" ABŞ-nin Rusiya ilə dizel üzrə sövdələşməni Ukraynaya necə əsaslandırdığını açıqlayıb
    Digər ölkələr
    03:44
    Maykl Cordana məxsus forma hərracda rekord məbləğə satılıb
    Komanda
    03:08
    Şimali Koreya taktiki ballistik raketi sınaqdan keçirib
    Digər ölkələr
    02:36
    Tramp hesab edir ki, Putin Ukrayna ilə bağlı razılaşma əldə etməyi Zelenskidən daha çox istəyir
    Digər ölkələr
    02:15
    Azərbaycan BMT-də ənənəvi enerji olmadan qısa müddətdə inkişafın mümkünsüzlüyünü vurğulayıb
    Xarici siyasət
    01:43
    Venesuela aclığa son qoymaq üçün plan hazırlayıb
    Digər ölkələr
    01:09
    Mask ABŞ-də seçkilər ərəfəsində respublikaçıların ən böyük donoru olub
    Digər ölkələr
    00:41
    Parisin təkcə bir regionunda etirazlar zamanı dəyən ziyan 8,5 milyon avroya çatıb
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti