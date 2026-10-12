В центре Парижа старейший рынок полностью уничтожен из-за пожара
Другие страны
- 12 октября, 2026
- 10:41
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В центре Парижа крупный пожар произошел на старейшем рынке Marché des Enfants Rouges.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV.
Мэр Центрального сектора Парижа Ариэль Вейль заявил о том, что пожар взят под контроль, но несмотря на это рынок полностью уничтожен.
В пожарной службе подтвердили телеканалу о том, что "1 000 квадратных метров рынка были уничтожены пламенем".
"Этот частично крытый рынок, где расположены многочисленные продуктовые ларьки и работают многочисленные производители, пользовался большой популярностью как у местных жителей, так и у туристов. Когда пожарные прибыли на место, рынок уже был полностью охвачен пожаром", - сообщили в службе.
Последние новости
06:14
МВФ прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2026-2027гг в среднем на 2% в годФинансы
06:01
МВФ повысил прогноз профицита счета текущих операций Азербайджана на 2026г до 11,3% ВВПФинансы
05:44
В Евросоюзе призвали создать механизм приостановки решений ЕКДругие страны
05:09
Международные резервы Украины с начала года сократились на 17,8 %Другие страны
04:37
В Сенате призвали Трампа "немедленно сменить курс" после сделки по дизелюДругие страны
04:20
В Панаме произошло еще одно сильное землетрясениеДругие страны
03:55
Reuters: США аргументировали Украине свою сделку по дизелю с РФДругие страны
03:16
Майку Майкла Джордана с матча финала НБА продана за рекордную суммуКомандные
02:45
Азербайджан указал в ООН на невозможность развития в ближайшей перспективе без традиционной энергииВнешняя политика