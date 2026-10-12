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    В центре Парижа старейший рынок полностью уничтожен из-за пожара

    Другие страны
    • 12 октября, 2026
    • 10:41
    В центре Парижа старейший рынок полностью уничтожен из-за пожара

    В центре Парижа крупный пожар произошел на старейшем рынке Marché des Enfants Rouges.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV.

    Мэр Центрального сектора Парижа Ариэль Вейль заявил о том, что пожар взят под контроль, но несмотря на это рынок полностью уничтожен.

    В пожарной службе подтвердили телеканалу о том, что "1 000 квадратных метров рынка были уничтожены пламенем".

    "Этот частично крытый рынок, где расположены многочисленные продуктовые ларьки и работают многочисленные производители, пользовался большой популярностью как у местных жителей, так и у туристов. Когда пожарные прибыли на место, рынок уже был полностью охвачен пожаром", - сообщили в службе.

    Пожар (возгорание) Продовольственный рынок Париж (Франция) Франция
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