В центре Парижа старейший рынок полностью уничтожен из-за пожара

В центре Парижа крупный пожар произошел на старейшем рынке Marché des Enfants Rouges.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV.

Мэр Центрального сектора Парижа Ариэль Вейль заявил о том, что пожар взят под контроль, но несмотря на это рынок полностью уничтожен.

В пожарной службе подтвердили телеканалу о том, что "1 000 квадратных метров рынка были уничтожены пламенем".

"Этот частично крытый рынок, где расположены многочисленные продуктовые ларьки и работают многочисленные производители, пользовался большой популярностью как у местных жителей, так и у туристов. Когда пожарные прибыли на место, рынок уже был полностью охвачен пожаром", - сообщили в службе.