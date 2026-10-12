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    Азербайджан хочет расширить ж/д сотрудничество с Чехией

    Инфраструктура
    • 12 октября, 2026
    • 11:04
    Азербайджан хочет расширить ж/д сотрудничество с Чехией

    Азербайджан намерен расширить железнодорожное сотрудничество с Чехией.

    Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON) Шахин Бабаев на Азербайджано-чешском бизнес-форуме в Баку.

    По его словам, по мере развития глобальных цепочек поставок бизнесу необходимы более надежные, эффективные и устойчивые транспортные маршруты:

    "Азербайджан, помимо укрепления своей роли в соединении линии Север-Юг, также вкладывает значительные средства в коридор Восток-Запад. Наше стратегическое положение на пересечении этих маршрутов, подкрепленное инвестициями в железные дороги, порты и логистическую инфраструктуру, создает значительные возможности для международной торговли. Наша цель - стать не просто транзитным коридором, но и региональным логистическим центром, создающим ценность для бизнеса и инвесторов".

    Он отметил, что чешские компании могут внести свой вклад в это развитие благодаря технологиям, инженерному опыту и долгосрочному промышленному партнерству:

    "Чехия обладает богатыми инженерными и промышленными традициями. Азербайджан продолжает модернизацию, цифровизацию и повышение эффективности работы своих железных дорог. Поэтому мы видим потенциал для сотрудничества в области железнодорожного инженерного оборудования, инновационных технологий и проектов модернизации".

    Шахин Бабаев Азербайджано-чешские отношения
    Azərbaycan Çexiya ilə dəmir yolu əməkdaşlığını genişləndirmək istəyir
    Azerbaijan seeks to expand railway cooperation with Czechia
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