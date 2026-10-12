Азербайджан хочет расширить ж/д сотрудничество с Чехией

Азербайджан намерен расширить железнодорожное сотрудничество с Чехией.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON) Шахин Бабаев на Азербайджано-чешском бизнес-форуме в Баку.

По его словам, по мере развития глобальных цепочек поставок бизнесу необходимы более надежные, эффективные и устойчивые транспортные маршруты:

"Азербайджан, помимо укрепления своей роли в соединении линии Север-Юг, также вкладывает значительные средства в коридор Восток-Запад. Наше стратегическое положение на пересечении этих маршрутов, подкрепленное инвестициями в железные дороги, порты и логистическую инфраструктуру, создает значительные возможности для международной торговли. Наша цель - стать не просто транзитным коридором, но и региональным логистическим центром, создающим ценность для бизнеса и инвесторов".

Он отметил, что чешские компании могут внести свой вклад в это развитие благодаря технологиям, инженерному опыту и долгосрочному промышленному партнерству:

"Чехия обладает богатыми инженерными и промышленными традициями. Азербайджан продолжает модернизацию, цифровизацию и повышение эффективности работы своих железных дорог. Поэтому мы видим потенциал для сотрудничества в области железнодорожного инженерного оборудования, инновационных технологий и проектов модернизации".