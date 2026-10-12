Юсиф Абдуллаев: Азербайджан работает над новыми проектами с чешскими компаниями

Азербайджан работает с чешскими компаниями над новыми проектами.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель делегации Азербайджана Юсиф Абдуллаев на Азербайджано-чешском бизнес-форуме в Баку.

По его словам, сотрудничество с чешскими компаниями все больше продвигается в сторону практических промышленных и инвестиционных проектов.

"В качестве примера можно привести продолжающуюся работу над рядом проектов с "Группой Škoda". Сюда входит сотрудничество с Agrotech Group в рамках Агдамского птицеводческого проекта", - заявил он.

Абдуллаев отметил, что данный подход также нашел отражение на Втором Азербайджанском международном инвестиционном форуме, проведенном в сентябре в Баку под патронажем президента Ильхама Алиева:

"В Форуме приняли участие более 3 000 участников почти из 70 стран. В его рамках состоялся обмен 23 документами по различным секторам на общую сумму около $11 млрд".