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    Юсиф Абдуллаев: Азербайджан работает над новыми проектами с чешскими компаниями

    Бизнес
    • 12 октября, 2026
    • 10:41
    Юсиф Абдуллаев: Азербайджан работает над новыми проектами с чешскими компаниями

    Азербайджан работает с чешскими компаниями над новыми проектами.

    Как сообщает Report, об этом заявил представитель делегации Азербайджана Юсиф Абдуллаев на Азербайджано-чешском бизнес-форуме в Баку.

    По его словам, сотрудничество с чешскими компаниями все больше продвигается в сторону практических промышленных и инвестиционных проектов.

    "В качестве примера можно привести продолжающуюся работу над рядом проектов с "Группой Škoda". Сюда входит сотрудничество с Agrotech Group в рамках Агдамского птицеводческого проекта", - заявил он.

    Абдуллаев отметил, что данный подход также нашел отражение на Втором Азербайджанском международном инвестиционном форуме, проведенном в сентябре в Баку под патронажем президента Ильхама Алиева:

    "В Форуме приняли участие более 3 000 участников почти из 70 стран. В его рамках состоялся обмен 23 документами по различным секторам на общую сумму около $11 млрд".

    Юсиф Абдуллаев Министерство экономики Азербайджана Азербайджано-чешские отношения
    Yusif Abdullayev: "Azərbaycan Çexiya şirkətləri ilə yeni layihələr üzərində çalışır"
    Azerbaijan works on new projects with Czech companies
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