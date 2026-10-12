Шахин Бабаев: Число авиарейсов Баку-Прага вырастет на 14% в 2026 году

Число авиарейсов по маршруту Баку-Прага в 2026 году вырастет на 14% - до 194.

Как передает Report, об этом сообщил исполнительный директор AZCON Holding Шахин Бабаев на Азербайджано-чешском бизнес-форуме.

По его словам, воздушное сообщение важно и для укрепления экономических отношений между двумя странами.

"ЗАО "Азербайджанские авиалинии" в настоящее время выполняет регулярные рейсы по маршруту Баку-Прага четыре раза в неделю. Ожидается, что в 2026 году общее число рейсов достигнет 194, что на 14% больше, чем в 2025 году. Этот рост поддерживает деловые поездки, туризм и более тесные контакты между людьми", - сказал Бабаев.

Он также указал на возможности сотрудничества в области городского транспорта, включая инфраструктуру метро, а также внедрение промышленных решений: "Чешские компании, специализирующиеся на машиностроении, металлообработке и производстве оборудования, могут передать ценный опыт усилиям Азербайджана по модернизации".