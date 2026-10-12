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    Шахин Бабаев: Число авиарейсов Баку-Прага вырастет на 14% в 2026 году

    Инфраструктура
    • 12 октября, 2026
    • 11:03
    Шахин Бабаев: Число авиарейсов Баку-Прага вырастет на 14% в 2026 году

    Число авиарейсов по маршруту Баку-Прага в 2026 году вырастет на 14% - до 194.

    Как передает Report, об этом сообщил исполнительный директор AZCON Holding Шахин Бабаев на Азербайджано-чешском бизнес-форуме.

    По его словам, воздушное сообщение важно и для укрепления экономических отношений между двумя странами.

    "ЗАО "Азербайджанские авиалинии" в настоящее время выполняет регулярные рейсы по маршруту Баку-Прага четыре раза в неделю. Ожидается, что в 2026 году общее число рейсов достигнет 194, что на 14% больше, чем в 2025 году. Этот рост поддерживает деловые поездки, туризм и более тесные контакты между людьми", - сказал Бабаев.

    Он также указал на возможности сотрудничества в области городского транспорта, включая инфраструктуру метро, а также внедрение промышленных решений: "Чешские компании, специализирующиеся на машиностроении, металлообработке и производстве оборудования, могут передать ценный опыт усилиям Азербайджана по модернизации".

    Шахин Бабаев AZCON Holding Азербайджано-чешские отношения
    Şahin Babayev: "Bakıdan Praqaya uçuşların sayının 14 % artacağı gözlənilir"
    Baku-Prague flights to increase by 14% in 2026
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