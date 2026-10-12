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    Чехия считает Азербайджан важным стратегическим партнером

    Инфраструктура
    • 12 октября, 2026
    • 10:30
    Чехия считает Азербайджан важным стратегическим партнером

    Чешская Республика рассматривает Азербайджан в качестве значимого стратегического партнера.

    Как передает Report, данное заявление сделал министр транспорта Чешской Республики Иван Беднарик (Ivan Bednárik) в рамках Азербайджано-Чешского бизнес-форума.

    "Наши экономические связи уже опираются на надежную основу, а транспортная сфера представляет собой одно из направлений с наиболее значительным потенциалом для дальнейшего расширения совместной работы. Чешские компании стремятся продемонстрировать свой обширный опыт, современные технологии и искреннюю заинтересованность в выстраивании долгосрочного партнёрства и, вероятно, будущих дружественных отношений с Азербайджаном", - отметил министр.

    Как подчеркнул И. Беднарик, взаимосвязанность не ограничивается лишь инфраструктурой.

    "Речь идет о сближении рынков, формировании устойчивых цепочек поставок и открытии новых перспектив для предпринимательства и населения - в конечном итоге, для граждан обоих государств", - добавил он.

    Иван Беднарик Азербайджано-Чешский бизнес-форум Чехия
    Çexiyalı nazir: "Azərbaycanı mühüm strateji tərəfdaş hesab edirik"
    Czech Republic views Azerbaijan as significant strategic partner
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