Чехия считает Азербайджан важным стратегическим партнером

Чешская Республика рассматривает Азербайджан в качестве значимого стратегического партнера.

Как передает Report, данное заявление сделал министр транспорта Чешской Республики Иван Беднарик (Ivan Bednárik) в рамках Азербайджано-Чешского бизнес-форума.

"Наши экономические связи уже опираются на надежную основу, а транспортная сфера представляет собой одно из направлений с наиболее значительным потенциалом для дальнейшего расширения совместной работы. Чешские компании стремятся продемонстрировать свой обширный опыт, современные технологии и искреннюю заинтересованность в выстраивании долгосрочного партнёрства и, вероятно, будущих дружественных отношений с Азербайджаном", - отметил министр.

Как подчеркнул И. Беднарик, взаимосвязанность не ограничивается лишь инфраструктурой.

"Речь идет о сближении рынков, формировании устойчивых цепочек поставок и открытии новых перспектив для предпринимательства и населения - в конечном итоге, для граждан обоих государств", - добавил он.