İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Çexiyalı nazir: "Azərbaycanı mühüm strateji tərəfdaş hesab edirik"

    İnfrastruktur
    • 12 oktyabr, 2026
    • 10:35
    Çexiyalı nazir: Azərbaycanı mühüm strateji tərəfdaş hesab edirik

    Çexiya Azərbaycanı mühüm strateji tərəfdaş kimi qiymətləndirir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Çexiyanın nəqliyyat naziri İvan Bednarik (Ivan Bednárik) Azərbaycan-Çexiya Biznes Forumunda bildirib.

    "İqtisadi əlaqələrimiz artıq möhkəm dayağa söykənir, nəqliyyat sahəsi isə birgə fəaliyyətin daha da genişləndirilməsi üçün ən böyük potensiala malik istiqamətlərdən biridir. Çexiya şirkətləri öz geniş təcrübələrini, müasir texnologiyalarını və Azərbaycanla uzunmüddətli tərəfdaşlığın və gələcək dostluq münasibətlərinin qurulmasında səmimi maraqlarını nümayiş etdirməyə çalışırlar", - nazir qeyd edib.

    İ.Bednarikin vurğuladığı kimi, əməkdaşlıq yalnız infrastrukturla məhdudlaşmır.

    "Söhbət bazarların yaxınlaşmasından, dayanıqlı təchizat zəncirlərinin formalaşdırılmasından və sahibkarlar, eləcə də əhali - hər iki dövlətin vətəndaşları üçün yeni perspektivlərin açılmasından gedir", - o əlavə edib.

    İvan Bednarik Azərbaycan-Çexiya əməkdaşlığı
    Чехия считает Азербайджан важным стратегическим партнером
    Czech Republic views Azerbaijan as significant strategic partner
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    05:47
    Ukraynanın beynəlxalq ehtiyatları ilin əvvəlindən bəri 17,8 % azalıb
    Digər ölkələr
    05:18
    ABŞ Senatı dizel razılaşmasından sonra Trampı dərhal kursu dəyişməyə çağırıb
    Digər ölkələr
    04:52
    Panamada daha bir güclü zəlzələ baş verib
    Digər ölkələr
    04:10
    "Reuters" ABŞ-nin Rusiya ilə dizel üzrə sövdələşməni Ukraynaya necə əsaslandırdığını açıqlayıb
    Digər ölkələr
    03:44
    Maykl Cordana məxsus forma hərracda rekord məbləğə satılıb
    Komanda
    03:08
    Şimali Koreya taktiki ballistik raketi sınaqdan keçirib
    Digər ölkələr
    02:36
    Tramp hesab edir ki, Putin Ukrayna ilə bağlı razılaşma əldə etməyi Zelenskidən daha çox istəyir
    Digər ölkələr
    02:15
    Azərbaycan BMT-də ənənəvi enerji olmadan qısa müddətdə inkişafın mümkünsüzlüyünü vurğulayıb
    Xarici siyasət
    01:43
    Venesuela aclığa son qoymaq üçün plan hazırlayıb
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti