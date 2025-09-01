AzerGold увеличил в первом полугодии прибыль почти в 32 раза

AzerGold завершил I полугодие этого года с чистой прибылью в $33,177 млн, что в 31,6 раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные о финансовой отчетности.

В январе-июне доходы от продаж AzerGold составили $116,686 млн (в 2,2 раза больше, чем год назад), себестоимость продаж - $62,676 млн (на 59,2% больше), общие и административные расходы - $13,956 млн (на 38,9% больше), прочие доходы - $696 тыс. (в предыдущем году был расход), процентные доходы - $788 млн (в предыдущем году был расход), а выплаты по налогу на прибыль - $8,362 млн (в 52,6 раза больше).

На 1 июля этого года активы AzerGold составили $537,137 млн, что на 17% больше в годовом сравнении. За отчетный период обязательства акционерного общества уменьшились на 26,3% до $103,804 млн, а балансовый капитал увеличился на 36,2% до $433,333 млн.