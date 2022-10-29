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Azercosmos выбирает аудитора

Azercosmos выбирает аудитора Космическое агентство Азербайджанской Республики (Azercosmos) при Министерстве цифрового развития и транспорта объявило открытый тендер на аудит финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами.
Финансы
29 октября 2022 г. 12:39
Azercosmos выбирает аудитора

Космическое агентство Азербайджанской Республики (Azercosmos) при Министерстве цифрового развития и транспорта объявило открытый тендер на аудит финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами.

Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, плата за участие в тендере составляет 250 манатов.

Претенденты могут подать предварительные документы до 14:00 17 ноября, а тендерное предложение и банковское обеспечение в размере до 1% от его стоимости до 14:00 25 ноября по адресу город Баку, Сабаильский район, улица Узеира Гаджибейли, 72.

Предложения будут рассмотрены 28 ноября в 14:00 по указанному адресу.

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Версия на азербайджанском языке "Azərkosmos" auditor seçir

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