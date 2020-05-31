Азербайджанские компании усилили интерес к французскому рынку - ЭКСКЛЮЗИВ

Посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев https://report.az/storage/news/6afd6c9656832b4225f26fe57b4b799a/e3740ebf-39fc-4c93-87ef-97096dc5d698_292.jpg

"Крупнейшим инвестором нашей страны на рынке Франции выступает Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР). Инвестиционный портфель в объеме 2,1 млрд долларов США направлен фондом на ценные бумаги со стабильной доходностью, денежные рынки, акции и недвижимость".

Об этом в интервью французскому бюро Report заявил посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев.

"Вместе с тем, в последнее время азербайджанские компании усилили интерес к французскому рынку, в основном это касается сферы недвижимости и туризма. Например, в Париже функционирует ресторан, а в Коньяке гостиница с капиталом инвесторов азербайджанского происхождения", - сказал Р.Мустафаев отметил.

По его словам, в различных регионах Франции создаются уголки Made in Azerbaijan: "В городе Коньяк действует центр продаж азербайджанской компании Tovuz Baltika. Ведется работа для проведения в ближайшее время презентации азербайджанских вин в расположенном во французском городе Бордо винном доме "Винный городок".

В предстоящие годы мы видим строительство, альтернативную энергетику, градостроение, цифровизацию, информационные технологии, передачу передовых технологий, окружающую среду, промышленность, транспорт и сельское хозяйство в качестве приоритетных направлений для сотрудничества".