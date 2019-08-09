Азербайджанские банки будут работать в усиленном режиме

По рекомендации Палаты надзора над финансовыми рынками (FIMSA) в дни праздника Гурбан (12-13 августа) азербайджанские банки перейдут на усиленный режим работы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на FIMSA.

В эти дни населению будут оказывать услуги по обмену валюты 54 филиала и отделения 21 банка в Баку, Гяндже и Лянкяране. Двенадцать филиалов и отделений 8 банков в Баку будут работать в режиме 24/7.

В праздничные дни будет работать специальная мониторинговая группа, состоящая из сотрудников Палаты надзора над финансовыми рынками. По возникшим вопросам можно обращаться на "горячую линию" FIMSA:

Контактное лицо: Азер Гулуев

E-mail: azar.guluyev@fimsa.az

Телефон: (070) 922-29-99