​Азербайджанцы увеличили покупку жилья в Турции

Граждане Азербайджана приобрели 99 квартир в Турции в январе этого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Управление статистики Турции, это на 4,2% или 4 квартиры больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В общей сложности в январе иностранцам продано 3 945 квартир. В годовом сравнении прирост составил 745 квартир или 23,3%.

Первое место в рейтинге иностранных граждан, купивших жилье в Турции, в отчетном месяце занимают граждане Ирака – 739 квартир. Затем следует Иран – 678 квартир. Россияне в январе приобрели 254 квартиры.

В 2019 году граждане Азербайджана купили 1 191 квартиру в Турции, что на 59 квартир или 4,7% меньше 2018 года. Иностранцам в этом периоде продано 45 967 единиц жилья.