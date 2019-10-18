​Азербайджанцы сократили покупку жилья в Турции

Граждане Азербайджана приобрели в сентябре 118 квартир в Турции.

Как Report сообщает со ссылкой на Управление статистики Турции, это на 62 квартиры или 34,4% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В январе-в сентябре 829 граждан Азербайджана приобрели квартиры в соседней стране, что на 66 квартир или 8,65% больше показателя за прошлый год.

В целом 4 217 иностранца приобрели жилье в Турции в сентябре (на 1 445 человек или 25,52% меньше).

В январе-сентябре в Турции иностранцам продано 32 268 единиц жилья, что на 7 883 единиц или 32,33% больше, чем в 2018 году.

Первое место по-прежнему занимают граждане Ирака, купившие в сентябре 781 квартиру, а в течение года - 5 527 квартир. На втором месте граждане Ирана – соответственно 489 и 3 624 квартиры. Замыкает первую тройку Россия – соответственно 248 или 1 939 квартир.