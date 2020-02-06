Азербайджан примет участие в повышении капитала МБРР

На основе распоряжения президента Ильхама Алиева принято решение об участии Азербайджанской Республики в повышении капитала Международного банка реконструкции и развития (МБРР), входящего в группу Всемирного банка.

Об этом Report сообщили в Министерстве финансов.

Согласно распоряжению, министру финансов Самиру Шарифову и министру юстиции Фикрету Мамедову предоставлены полномочия на подписание соответствующих документов для подписки Азербайджана на дополнительные 505 акций МБРР.

Владение дополнительными 505 акциями позволит сохранить 0,13%-е право голосования Азербайджанской Республике в общем паритете голосов.

Отметим, что Азербайджанская Республика владеет 2 371 (0,13% общего паритета голосов) акциями МБРР – основного кредитного учреждения Всемирного банка, членом которого с 1992 года является Азербайджанская Республика, стоимостью 286 млн долларов США. МБРР является самым крупным банком развития, принадлежащим 189 странам-акционерам.

МББР занимается кредитованием, гарантиями, продуктами управления рисками и финансовыми вопросами стран со средним доходом и низкой способностью получения кредита.