Азербайджан отказался от еще одного кредита АБР - ЭКСКЛЮЗИВ

ОАО "Азеришыг" не будут перечислены второй и третий транш кредита в размере 750 млн долларов США, выделенных Азиатским банком развития (АБР) в рамках "Инвестиционной программы по реконструкции электрораспределительной сети".

Как сообщает Report, причиной тому стал отказ правительства Азербайджана от получения данного кредита.

Глава пресс-службы Минфина Маис Пириев в ответ на запрос Report сообщил, что данный шаг предпринят в соответствии с новой стратегией внешнего заимствования:

"На данном этапе не предусмотрено привлечение очередных траншей по данному кредитному договору в рамках документа "Стратегия по управлению государственным долгом в Азербайджанской Республике на среднесрочный и долгосрочный периоды”, определяющего основные направления государственных заимствований и утвержденного распоряжением президента страны от 24 августа 2018 года".

Как сообщалось, в мае 2015 года правительство Азербайджана и АБР подписали меморандум о взаимопонимании для реализации инвестиционной программы по улучшению электрораспределительной сети страны на общую сумму в один миллиард долларов. Согласно меморандуму, АБР предоставит мультитраншевое финансирование в размере 750 миллионов долларов, а правительство Азербайджана - выделит 250 миллионов долларов.

Выделенные средства планировалось направить на обновление электрораспределительной сети, подстанций, совершенствование услуг, оказываемых потребителям, замену существующих счётчиков на цифровые, усиление кадрового потенциала ОАО "Азеришыг".

В июле 2016 года правительство Азербайджана и АБР подписали кредитное и гарантийное соглашения по первому траншу в размере 250 миллионов долларов в рамках программы мультитраншевого финансирования для модернизации распределительных сетей республики.