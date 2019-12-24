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Азербайджан и МФК обсудили приоритетные проекты и инициативы

​Азербайджан и МФК обсудили приоритетные проекты и инициативы

Министр экономики Азербайджана Михаил Джаббаров встретился с делегацией во главе с главой постоянного представительства Международной финансовой корпорации (МФК) в Азербайджане Алией Азимовой.

Об этом сообщили Report в Минэкономики.

На встрече обсуждалось сотрудничество по приоритетным проектам и инициативам, текущее состояние и перспективы развития сотрудничества.

Стороны также обменялись мнениями по проектам соглашения о сотрудничестве между Министерством экономики и МФК и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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