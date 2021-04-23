Азербайджанский Yelo Bank отказался от планов по слиянию

Основной целью банка в последующие годы является изменение направления развития бизнеса с корпоративного на розничный

ОАО Yelo Bank отказался от планов по слиянию с небанковской кредитной организацией TBC Credit, в связи с чем с грузинским TBC Bank в 2018 году было подписано соглашение о стратегическом партнерстве.

Об этом сказал Report председатель правления Yelo Bank Анар Гасанов.

"В рамках новой трехлетней стратегии, утверждённой на прошлой неделе Наблюдательным советом банка, мы отказались от слияний с какими-либо финансовыми структурами и намерены развивать свой бизнес самостоятельно. Этот год для нас начался удачно и по доходности наш банк уже на четвёртом месте. Первый квартал мы завершили с прибылью более чем в 5,5 млн манатов", - сказал А.Гасанов.

По его словам, основной целью банка в последующие годы является изменение направления развития бизнеса с корпоративного на розничный, в частности акцент будет сделан на развитие среднего, малого и микро бизнеса: "Приоритетом для банка также является удовлетворение потребностей физических лиц в банковских услугах", - сказал глава Yelo Bank.

Напомним, что после слияния TBC Bank должен был владеть до 10% объединенной кредитной структуры. TBC Bank намеревался использовать свой опыт банковского сектора Грузии, в том числе свой недавно созданный полностью цифровой банк "Космос", для поддержки роста банка "Никойл" на целевых розничных рынках и кредитовании малого и среднего бизнеса.

TBC Bank также планировал получить трехлетний колл-опцион на приобретение дополнительных акций объединенной организации для достижения доли 50%+1 акция.

TBC Kredit - небанковская кредитная организация, которая работает в Азербайджане с 1999 года. В основном она фокусируется на секторах МСП, потребительских и ипотечных кредитов. Доля грузинского TBC Bank в капитале TBC Kredit составляет 75%.

Yelo Bank (прежнее название Банк Никойл) действует в Азербайджане с 1994 года. Акционерами банка являются Topaz INVESTMENT (91,84%), акционерное общество "НИКойл" (7,97%) и ISR Holding (0,19%).