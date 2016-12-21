Азербайджанский манат за последний год подешевел еще на 13%

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня прошло два года со дня второй резкой девальвации национальной валюты Азербайджана. Как сообщает Report, после резкого снижения нефтяных цен на мировом рынке азербайджанский манат дважды подвергся девальвации. Первая девальвация произошла 21 февраля 2015 года, вторая – 21 декабря того же года. Во время второй резкой девальвации манат обесценился на 47% по отношению к доллару, таким образом, курс достиг 1,55 AZN/USD с 1,05 AZN/USD.

За прошедший год манат подешевел еще на 13,4%. В целом, со дня первой девальвации национальная валюта с отметки 0,7850 AZN/USD подешевела на 124% или в 2,24 раза.

После второй девальвации манат перешел в режим управляемого "плавающего курса". За этот период самый минимальный курс был зафиксирован 25-26 мая на отметке 1,49 AZN/USD, максимальный – сегодня на уровне 1,7575 AZN/USD.

Ниже приведен график, отражающий траекторию изменения курса маната по отношению к доллару с 20 февраля 2015 года: