​Азербайджанский ипотечный фонд выставит на продажу облигации на 5 млн. манатов

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Бакинская фондовая биржа (БФБ) 6 июля проведет аукцион на очередное размещение процентных именных бездокументарных обеспеченных облигаций Азербайджанского ипотечного фонда (АИФ).

Как сообщили Report в пресс-службе АИФ, на продажу будут выставлены облигации на 5 млн. манатов по цене 101,45%.

Желающие приобрести облигации могут обратиться в организации, являющиеся членами БФБ и обладающие брокерской лицензией.

Дата погашения облигаций - до 21 ноября 2024 года. В случае, если заявки превысят предложение, они будут обеспечены в пропорциональном порядке. В первичном размещении облигаций принимает участие Центральный банк Азербайджана.

Согласно проспекту эмиссии, облигации будут размещены методом открытой подписки на БФБ. Услуги депозитария и распорядителя будет оказывать Национальный депозитарный центр.

Отметим, что Государственный комитет по ценным бумагам 30 декабря 2014 года зарегистрировал проспект эмиссии процентных именных бездокументарных обеспеченных облигаций АИФ общим объемом 50 млн. манатов, с номинальной стоимостью каждой облигации 1 000 манатов и доходностью 3%.

По информации, размещение данных облигаций начато 13 января и до сегодняшнего дня размещено облигаций в объеме 21 млн. манатов.