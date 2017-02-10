Азербайджанский ипотечный фонд в срочном порядке выкупил собственные облигации

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Выпущенные в обращение в этом году облигации ОАО “Азербайджанский ипотечный фонд” (АИФ) объемом 10 млн манатов выкуплены спустя 12 дней после реализации на первичном рынке. Об этом сообщили Report из фонда.

По информации, АИФ эмитировал 10 тыс. облигаций номинальной стоимостью 1 000 манатов, сроком обращения 3 600 дней и годовой доходностью 3%. В условиях неопределенности курса маната и колебания доходности банковских вкладов в национальной валюте в пределах 15% стало невозможным найти инвестора для ипотечных ценных бумаг. Выходом из ситуации стало решение о продаже облигаций одному из финансовых учреждений страны (речь идет о PASHA Bank - Report), после чего их должен был выкупить Центробанк Азербайджана (ЦБА), обеспечивающий ликвидность облигаций.

Таким образом, 27 января облигации были размещены на Бакинской фондовой бирже и реализованы на первичном рынке, а 8 февраля выставлены на вторичный рынок и выкуплены ЦБА. Андеррайтером сделки стала инвестиционная компания PASHA Capital.

Как сообщили Report из ЦБА, в соответствии с указом президента об учреждении АИФ от 27 октября 2015 года, регулятор обеспечивает ликвидность облигаций фонда. С учетом значения ипотечного кредитования в качестве социально-ориентированного проекта состоялась сделка по облигациям на 10 млн манатов на вторичном рынке.