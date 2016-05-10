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    ​Азербайджанский ипотечный фонд привлек с рынка 390 млн. манатов

    Эти шаги предприняты в целях возобновления и обеспечения устойчивости ипотечного кредитования

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Азербайджанский ипотечный фонд (АИФ) по итогам реализации 9 эмиссий корпоративных облигаций до сегодняшнего дня привлек с рынка средства в объеме 390 млн. манатов. 

    Об этом сообщили Report в АИФ.

    По информации, эти шаги предприняты в целях возобновления и обеспечения устойчивости ипотечного кредитования.

    Первая эмиссия обеспеченных облигаций АИФ на сумму 55 млн. манатов сроком на 7 лет (регистрационный номер AZ2001008682) была зарегистрирована 29 мая 2009 года. 

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