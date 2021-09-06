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Азербайджанский инвестхолдинг подписал меморандум с ICD

Азербайджанский инвестхолдинг подписал меморандум с ICD Подписан Меморандум о взаимопонимании между Азербайджанским инвестиционным холдингом (AIH) и Исламской корпорацией по развитию частного сектора (ICD), являющейся подразделением Группы Исламского банка развития (IsDBG)
Финансы
6 сентября 2021 г. 13:33
Азербайджанский инвестхолдинг подписал меморандум с ICD

Подписан Меморандум о взаимопонимании между Азербайджанским инвестиционным холдингом (AIH) и Исламской корпорацией по развитию частного сектора (ICD), являющейся подразделением Группы Исламского банка развития (IsDBG).

Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию холдинга.

Подписи под документом поставили генеральный директор AIH Руслан Алиханов и генеральный директор ICD Айман Амин Седжини.

Согласно Меморандуму о взаимопонимании, стороны будут сотрудничать для оказания поддержки по эмиссии сукук государственным компаниям, находящимся под управлением AIH.

Напомним, что сукук - финансовый документ, распространенный в странах шариата, является исламским эквивалентом облигаций.

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Версия на английском языке Azerbaijan Investment Holding and ICD sign MoU
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan İnvestisiya Holdinqi ICD ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıb

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