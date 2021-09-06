Азербайджанский инвестхолдинг подписал меморандум с ICD

Подписан Меморандум о взаимопонимании между Азербайджанским инвестиционным холдингом (AIH) и Исламской корпорацией по развитию частного сектора (ICD), являющейся подразделением Группы Исламского банка развития (IsDBG)

Подписан Меморандум о взаимопонимании между Азербайджанским инвестиционным холдингом (AIH) и Исламской корпорацией по развитию частного сектора (ICD), являющейся подразделением Группы Исламского банка развития (IsDBG).

Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию холдинга.

Подписи под документом поставили генеральный директор AIH Руслан Алиханов и генеральный директор ICD Айман Амин Седжини.

Согласно Меморандуму о взаимопонимании, стороны будут сотрудничать для оказания поддержки по эмиссии сукук государственным компаниям, находящимся под управлением AIH.

Напомним, что сукук - финансовый документ, распространенный в странах шариата, является исламским эквивалентом облигаций.