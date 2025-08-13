О нас

Азербайджанский институт стандартизации выбирает аудитора

Азербайджанский институт стандартизации выбирает аудитора 10:32 Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) объявил открытый тендер на проведение аудиторской проверки декларации о прибыли за 2024 год.
Финансы
13 августа 2025 г. 10:37
Азербайджанский институт стандартизации выбирает аудитора

Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) объявил открытый тендер на проведение аудиторской проверки декларации о прибыли за 2024 год.

Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 12 манатов.

Претенденты могут представить свои предложения до 14:00 3 сентября, по адресу AZSTAND: город Баку, Наримановский район, поселок Эльчина Исагзаде.

Рассмотрение предложений состоится также 3 сентября в 14:00 по указанному адресу.

В прошлом году победителем этого тендера стало ООО "Азеручот". Компании за оказание этих услуг было выплачено 3 тыс. манатов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu auditor seçir

Экслюзивные новости

Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
6 августа 2025 г. 17:31
Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона
Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона
6 августа 2025 г. 16:56
Румынский министр: Азербайджан - стратегический партнер для энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной Европы – ИНТЕРВЬЮ
Румынский министр: Азербайджан - стратегический партнер для энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной Европы – ИНТЕРВЬЮ
6 августа 2025 г. 15:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi