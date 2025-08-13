Азербайджанский институт стандартизации выбирает аудитора

10:32 Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) объявил открытый тендер на проведение аудиторской проверки декларации о прибыли за 2024 год.

Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 12 манатов.

Претенденты могут представить свои предложения до 14:00 3 сентября, по адресу AZSTAND: город Баку, Наримановский район, поселок Эльчина Исагзаде.

Рассмотрение предложений состоится также 3 сентября в 14:00 по указанному адресу.

В прошлом году победителем этого тендера стало ООО "Азеручот". Компании за оказание этих услуг было выплачено 3 тыс. манатов.