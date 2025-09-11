Азербайджанский банк увеличил капитал за счет изменения номинала акций

ОАО Xalq Bank повысил уставный капитал на 7,5 %, доведя его с 415,6 млн до 446,6 млн манатов.

Как сообщает Report, увеличение произошло за счет изменения номинальной стоимости 3 630 300 обращающихся акций банка с 114,48 до 123,02 маната.

Напомним, что Xalq Bank был создан в 2004 году. 50 % его акций принадлежит ООО İdeal Business Co. (совладельцу Xalq Sığorta ASC), 33,85 % - ООО Euro Standard (также совладельцу Xalq Sığorta), а 16,15 % - ООО Foton.