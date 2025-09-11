İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    Maliyyə
    • 11 sentyabr, 2025
    • 18:09
    Azərbaycan bankı kapitalını səhmlərinin nominal dəyərinin dəyişdirilməsi hesabına artırıb

    "Xalq Bank" ASC nizamnamə kapitalını 7,5 % artıraraq 415 milyon 596 min 744 manatdan 446 milyon 599 min 506 manata çatdırıb.

    "Report" xəbər verir ki, kapital artımı Bankın dövriyyədə olan 3 milyon 630 min 300 ədəd səhminin nominal dəyərinin 114,48 manatdan 123,02 manata çatdırılması hesabına baş tutub.

    Xatırladaq ki, "Xalq Bank" 2004-cü ildə yaradılıb. Bankın səhmlərinin 50 %-i "İdeal Business Co." MMC-yə ("Xalq Sığorta" ASC-nin 50 %-lik səhmdarı), 33,85 %-i "Euro Standard" MMC-yə ("Xalq Sığorta" ASC-nin 50 %-lik səhmdarı), 16,15 %-i isə "Foton" MMC-yə məxsusdur.

    "Xalq Bank" nizamnamə kapitalı səhm
