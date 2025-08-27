    футбол "Карабах" Шуша футбол COP29

    • 27 августа, 2025
    • 12:41
    Азербайджанский банк увеличил численность сотрудников почти до 4 тысяч

    На 1 июля текущего года в Международном банке Азербайджана работало 3 991 человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на полугодовой управленческий отчет банка, это на 2,3% больше, чем на 1 января.

    Банк учрежден в 1992 году. Его уставный капитал составляет 1 млрд 281,271 млн манатов. 88,54% акций банка принадлежат Министерству финансов, 3,64% - Государственной службе по вопросам имущества при Министерстве экономики, 0,22% - небанковской кредитной организации (НБКО) "Аграркредит", а 7,6% - физическим и юридическим лицам.

    Azərbaycan bankı işçilərinin sayını 4 minə çatdırıb

