Азербайджанский банк увеличил численность сотрудников почти до 4 тысяч

На 1 июля текущего года в Международном банке Азербайджана работало 3 991 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на полугодовой управленческий отчет банка, это на 2,3% больше, чем на 1 января.

Банк учрежден в 1992 году. Его уставный капитал составляет 1 млрд 281,271 млн манатов. 88,54% акций банка принадлежат Министерству финансов, 3,64% - Государственной службе по вопросам имущества при Министерстве экономики, 0,22% - небанковской кредитной организации (НБКО) "Аграркредит", а 7,6% - физическим и юридическим лицам.