Азербайджанский банк увеличил численность сотрудников почти до 4 тысяч
Финансы
- 27 августа, 2025
- 12:41
На 1 июля текущего года в Международном банке Азербайджана работало 3 991 человек.
Как сообщает Report со ссылкой на полугодовой управленческий отчет банка, это на 2,3% больше, чем на 1 января.
Банк учрежден в 1992 году. Его уставный капитал составляет 1 млрд 281,271 млн манатов. 88,54% акций банка принадлежат Министерству финансов, 3,64% - Государственной службе по вопросам имущества при Министерстве экономики, 0,22% - небанковской кредитной организации (НБКО) "Аграркредит", а 7,6% - физическим и юридическим лицам.
Последние новости
15:13
В Сумгайыте горит хлебный цехПроисшествия
14:59
ЕС согласится на требование Трампа снизить тарифы на европейские авто и товарыДругие страны
14:58
В Азербайджане более 1 300 кандидатов прошли конкурсный отбор на должность учителяНаука и образование
14:50
Агентство ИКТ Азербайджана завершило 2024 год с убытком в 3,7 млн манатовАПК
14:42
Фото
Чемпионат мира: Три азербайджанских дзюдоиста вышли в 1/4 финалаИндивидуальные
14:42
Сезон рыбной ловли в Азербайджане откроется с 1 сентябряАПК
14:29
Видео
Группа азербайджанских СМИ побывала в представительстве страны при НАТОВнешняя политика
14:26
Доходы Азербайджана от экспресс-почты и курьерской доставки за последние 5 лет выросли в 4,5 разаИКТ
14:14
Фото