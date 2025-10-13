Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Азербайджанские предприниматели получили льготные кредиты на 642 млн манатов с госгарантией

    Финансы
    • 13 октября, 2025
    • 16:10
    Азербайджанские предприниматели получили льготные кредиты на 642 млн манатов с госгарантией

    На 1 октября этого года предпринимателям в Азербайджане были предоставлены кредиты на льготных условиях в размере 642 млн манатов под гарантию Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда, из которых 93 млн манатов приходятся на январь-сентябрь этого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд.

    Напомним, что Фонд был создан в 2017 году указом президента Азербайджана путем слияния ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и ОАО "Кредитно-гарантийный фонд".

    Azərbaycan sahibkarları dövlət zəmanəti ilə 642 milyon manat güzəştli kredit alıb

