Азербайджанские предприниматели получили льготные кредиты на 642 млн манатов с госгарантией
Финансы
- 13 октября, 2025
- 16:10
На 1 октября этого года предпринимателям в Азербайджане были предоставлены кредиты на льготных условиях в размере 642 млн манатов под гарантию Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда, из которых 93 млн манатов приходятся на январь-сентябрь этого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд.
Напомним, что Фонд был создан в 2017 году указом президента Азербайджана путем слияния ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и ОАО "Кредитно-гарантийный фонд".
Последние новости
16:49
Сохранен прогноз роста добычи нефти в странах ОПЕК+ в 2025 годуЭнергетика
16:42
В Карабахе и Восточном Зангезуре будет проведена геологическая оценкаИнфраструктура
16:41
Азербайджан в сентябре отставал от квоты ОПЕК+ на 91 тыс. б/сЭнергетика
16:41
В Хачмазе на побережье Каспия обнаружены трупы тюленейПроисшествия
16:38
Рамин Мамедов: Карабах и Восточный Зангезур превращаются в центр образования и культурыВнутренняя политика
16:35
Ермак: Наша делегация в США обсудит укрепление ПВО, энергетику и санкции против РФВ регионе
16:31
В РФ Кара-Мурзу и экс-депутата внесли в список террористов - ОБНОВЛЕНОВ регионе
16:29
Экспорт нефти по БТД в августе вырос на 7%Энергетика
16:27