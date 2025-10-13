Азербайджанские предприниматели получили льготные кредиты на 642 млн манатов с госгарантией

На 1 октября этого года предпринимателям в Азербайджане были предоставлены кредиты на льготных условиях в размере 642 млн манатов под гарантию Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда, из которых 93 млн манатов приходятся на январь-сентябрь этого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд.

Напомним, что Фонд был создан в 2017 году указом президента Азербайджана путем слияния ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и ОАО "Кредитно-гарантийный фонд".