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Азербайджанские банки за I полугодие наторговали наличной иностранной валютой на 2,6 млрд долларов

Азербайджанские банки за I полугодие наторговали наличной иностранной валютой на 2,6 млрд долларов В первой половине текущего года курс азербайджанского маната по отношению к иностранным валютам сформировался в соответствии с соотношением спроса и предложения на валютном рынке.
Финансы
22 августа 2022 г. 11:40
Азербайджанские банки за I полугодие наторговали наличной иностранной валютой на 2,6 млрд долларов

В первой половине текущего года курс азербайджанского маната по отношению к иностранным валютам сформировался в соответствии с соотношением спроса и предложения на валютном рынке.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Обзоре денежно-кредитной политики" Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

В первом квартале объем операций на рынке безналичной валюты увеличился на 20% по сравнению с предыдущим годом и составил 14,6 млрд долларов США. 84,9% безналичных валютных операций осуществлялось в долларах США, 15,1% - в других валютах. 28,4% валютных операций осуществлялось на межбанковском валютном рынке (МВР), 71,6% - на внутрибанковском валютном рынке (ВБВР).

Сумма валютных операций на ВБВР составила 10,5 млрд в долларовом эквиваленте, что на 22,1% больше в годовом сравнении, из которых 79,4% составили операции в долларах США, 93,1% пришлось на валютные операции с юридическими лицами.

Стоимость операций по купле-продаже наличной иностранной валюты банками повысилась на 38,2% в годовом сравнении и составила 2,6 млрд в долларовом эквиваленте. Из них 87,6% составили операции в долларах США.

За счет высоких продаж в первом квартале чистые продажи наличной иностранной валюты выросли на 40,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan bankları I yarımildə 2,6 milyard dollarlıq nağd xarici valyuta alıb-satıb

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