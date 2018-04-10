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    Азербайджанские банки вдвое увеличили чистые покупки доллара

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ За февраль текущего года в рамках операций по купле-продаже наличной иностранной валюты коммерческие банки Азербайджана купили у населения 71,272 млн долларов США в чистом выражении.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

    По информации, в феврале, как и в январе, покупки доллара превысили продажи. Кроме того, покупки выросли более чем вдвое по сравнению с предыдущим месяцем.

    В отчетном месяце банки купили у населения 222,427 млн долларов, продали – 151,155 млн долларов.

    За два месяца чистые покупки составили 104,452 млн долларов, а том числе покупки – 418,095 млн долларов, продажи - 313,643 млн долларов.

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