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Азербайджанские банки в I квартале заключили около 1 200 необеспеченных сделок в торговой системе Bloomberg

Азербайджанские банки в I квартале заключили около 1 200 необеспеченных сделок в торговой системе Bloomberg В первом квартале этого года азербайджанские банки заключили 1 162 необеспеченные сделки общей стоимостью 22,6 млрд манатов в торговой системе Bloomberg.
Финансы
23 мая 2025 г. 13:46
Азербайджанские банки в I квартале заключили около 1 200 необеспеченных сделок в торговой системе Bloomberg

В первом квартале этого года азербайджанские банки заключили 1 162 необеспеченные сделки общей стоимостью 22,6 млрд манатов в торговой системе Bloomberg.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Обзоре денежно-кредитной политики" Центрального банка Азербайджана.

Согласно документу, 94% этих операций были сроком на 1-3 дня.

В январе-марте на рынке межбанковских РЕПО было заключено 133 сделки общей стоимостью 2,4 млрд манатов, из них 11% сроком на 1-3 дня, а 87% - на 6-8 дней.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем сделок на необеспеченном денежном рынке увеличился в 1,7 раза, а объем операций на рынке межбанковских РЕПО - в 2,1 раза.

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Версия на английском языке Azerbaijani banks conduct nearly 1,200 unsecured deals on Bloomberg trading system in Q1
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan bankları I rübdə “Bloomberg” ticarət sistemində 1 200-ə yaxın təminatsız əqd bağlayıb

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