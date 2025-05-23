Азербайджанские банки в I квартале заключили около 1 200 необеспеченных сделок в торговой системе Bloomberg

В первом квартале этого года азербайджанские банки заключили 1 162 необеспеченные сделки общей стоимостью 22,6 млрд манатов в торговой системе Bloomberg.

В первом квартале этого года азербайджанские банки заключили 1 162 необеспеченные сделки общей стоимостью 22,6 млрд манатов в торговой системе Bloomberg.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Обзоре денежно-кредитной политики" Центрального банка Азербайджана.

Согласно документу, 94% этих операций были сроком на 1-3 дня.

В январе-марте на рынке межбанковских РЕПО было заключено 133 сделки общей стоимостью 2,4 млрд манатов, из них 11% сроком на 1-3 дня, а 87% - на 6-8 дней.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем сделок на необеспеченном денежном рынке увеличился в 1,7 раза, а объем операций на рынке межбанковских РЕПО - в 2,1 раза.