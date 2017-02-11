 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджанские банки потеряли 6% своей клиентской базы

    На 1 января объем клиентской базы банков составил 5,4 млн человек

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Объем клиентской базы банков Азербайджана сократился на 363 929 человек или 6,4% и на 1 января составил 5 352 456 человек.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана.

    За отчетный год среди банковских клиентов количество физических лиц сократилось на 324 565 или 5,8% - до 5 282 463 человек, юридических лиц – на 39 364 единицы или 36% - до 69 993.

    В прошлом году зафиксировано сокращение числа индивидуальных клиентов, занятых в сфере предпринимательской деятельности. Так, число банковских клиентов этой категории сократилось на 8 538 или 4,7% - до 172 664 человек. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi