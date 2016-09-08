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    Азербайджанские банки отменили ограничение на продажу наличного доллара

    Об этом сообщили в банках

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Ряд коммерческих банков Азербайджана отменили ограничение на продажу наличного доллара. Как сообщает Report, речь идет о таких банках, как Bank Respublika и Azer-Turk Bank.

    По информации из самих банков, клиенты могут купить в кассах наличные доллары в неограниченном количестве.

    В Atabank также можно приобрести доллары в любом количестве, однако предварительно надо связаться по "Горячей линии" с банком и узнать, в какой именно филиал подходить.

    Некоторые банки повысили лимит на продажу доллара. Например, Azerbaijan Industry Bank теперь продает не более 500 долларов в одни руки. 

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