Азербайджанские банки отменили ограничение на продажу наличного доллара

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Ряд коммерческих банков Азербайджана отменили ограничение на продажу наличного доллара. Как сообщает Report, речь идет о таких банках, как Bank Respublika и Azer-Turk Bank.

По информации из самих банков, клиенты могут купить в кассах наличные доллары в неограниченном количестве.

В Atabank также можно приобрести доллары в любом количестве, однако предварительно надо связаться по "Горячей линии" с банком и узнать, в какой именно филиал подходить.

Некоторые банки повысили лимит на продажу доллара. Например, Azerbaijan Industry Bank теперь продает не более 500 долларов в одни руки.