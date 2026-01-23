Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    Азербайджанские банки освобождены от налога по зарубежным операциям с Visa - ЭКСКЛЮЗИВ

    Финансы
    • 23 января, 2026
    • 17:00
    Азербайджанские банки освобождены от налога по зарубежным операциям с Visa - ЭКСКЛЮЗИВ

    В рамках договоренностей с международной платежной системой Visa азербайджанские банки были освобождены от уплаты налога по зарубежным операциям.

    Как сообщили Report в Ассоциации банков Азербайджана (ABA), совместная инициатива ABA и Visa позволила устранить механизм двойного налогообложения, что положительно сказалось на налоговых обязательствах банков и поставщиков платежных услуг.

    Отмечается, что с IV квартала 2025 года отменено требование об удержании налога у источника выплаты по зарубежным операциям азербайджанских банков с Visa, а также снижены расходы по налогу на добавленную стоимость по нефинансовым операциям (18%). В результате банковский сектор Азербайджана сэкономил несколько миллионов манатов по налоговым расходам.

    В ABA подчеркнули, что внедренный механизм повышает правовую определенность и снижает налоговые риски для поставщиков платежных услуг, обеспечивая более прозрачное и прогнозируемое исполнение налоговых обязательств.

    Ассоциация банков Азербайджана платежная система Visa банки
    Azərbaycan bankları xarici ödəniş əməliyyatları üzrə vergidən azad olunub - EKSKLÜZİV
    Azerbaijani banks exempted from taxes on international transactions through Visa – EXCLUSIVE

    Последние новости

    17:37
    Фото

    Военкор: Даже обычный кадр может сыграть на стороне противника

    Медиа
    17:31

    Центр чистой энергии в 2026 году реализует проекты по ряду приоритетных направлений

    Энергетика
    17:26

    Зеленский о переговорах в Абу-Даби: Наша команда знает, что делать

    Другие страны
    17:21

    Фонд Шейха Заида поделился публикацией о президенте Азербайджана

    Внешняя политика
    17:18

    Азербайджан и Кыргызстан с 2026 года устранили двойное налогообложение

    Финансы
    17:16

    На рынке платины в 2027-2030 годы ожидается дефицит драгметалла

    Финансы
    17:06

    В Военной прокуратуре Азербайджана подвели итоги 2025 года

    Происшествия
    17:00

    Азербайджанские банки освобождены от налога по зарубежным операциям с Visa - ЭКСКЛЮЗИВ

    Финансы
    16:47

    Казахстан и США обсудили перспективы развития энергетического сотрудничества

    В регионе
    Лента новостей