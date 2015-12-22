Азербайджанские банки ограничили кредитование - ОБНОВЛЕНО

*** Первая новость опубликована в 14:45

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Ряд действующих в Азербайджане коммерческих банков временно приостановили кредитование как в долларах, так и в манатах. Как сообщает Report, в основном, ограничено потребительское кредитование. Банки возобновят кредитование в короткие сроки, максимум, в течение одной недели.

В списке временно ограничивших кредитование находятся ОАО Bank of Baku, ОАО Unibank, ОАО Bank Respublika, которые активно выдают потребительские кредиты. Как сообщили из банков, продажа кредитных продуктов приостановлена из-за необходимости проведения соответствующего анализа в связи со сложившейся ситуацией. Процесс анализа займет несколько дней. В ОАО Expressbank отметили, что решение по данному вопросу будет вынесено на сегодняшнем заседании банка.

Наряду с этим, ОАО Demirbank, ОАО Банк ВТБ (Азербайджан), ОАО Kapital Bank, ОАО Azer-Turk Bank продолжают кредитование. Отметим, что Kapital Bank выдает кредиты только в манатах, Azer-Turk Bank - в манатах и долларах. Несмотря на это, процесс кредитования в этих банках ограничен.

Отметим, что с учетом усиления внешних экономических шоков долговременного характера, уравновешивания платежного баланса, сохранения валютных резервов на критическом уровне, обеспечения конкурентоспособности национальной экономики Центробанк Азербайджана принял решение о начале перехода с 21 декабря к режиму плавающего курса. В результате, вчера официальный курс доллара вырос на 50 гяпиков или 47,63% и составил 1,55 AZN/USD.

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Как сообщили в ОАО Expressbank, по итогам заседания принято решение продолжить потребительское, ипотечное и бизнес-кредитование как в долларах, так и в манатах.