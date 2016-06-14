​Азербайджанские банки намерены осуществлять деятельность в Иране

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Иранские банки планируют расширить деятельность в Азербайджане. Как передает Report, об этом сообщил журналистам министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

По его словам, азербайджанские банки, в свою очередь, могут осуществлять деятельность в Иране.

"Существует предварительная договоренность о том, чтобы банки Ирана расширили деятельность в Азербайджане. Сейчас идут обсуждения, поэтому я не могу раскрыть детали. Азербайджанские банки интересуются инвестиционной средой в Иране, чтобы начать там деятельность", - отметил министр.