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    ​Азербайджанские банки намерены осуществлять деятельность в Иране

    Шахин Мустафаев: Сейчас идут обсуждения в связи с этим

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Иранские банки планируют расширить деятельность в Азербайджане. Как передает Report, об этом сообщил журналистам министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

    По его словам, азербайджанские банки, в свою очередь, могут осуществлять деятельность в Иране.

    "Существует предварительная договоренность о том, чтобы банки Ирана расширили деятельность в Азербайджане. Сейчас идут обсуждения, поэтому я не могу раскрыть детали. Азербайджанские банки интересуются инвестиционной средой в Иране, чтобы начать там деятельность", - отметил министр. 

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