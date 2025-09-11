Азербайджанские банки заинтересованы в реализации совместных проектов с ЧБТР
- 11 сентября, 2025
- 15:03
Банковский сектор Азербайджана заинтересован в реализации в будущем совместных проектов с Черноморским банком торговли и развития (ЧБТР).
Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече президента Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закира Нуриева и исполнительного директора Юнуса Абдулова с делегацией во главе с президентом ЧБТР Серхатом Кёксалом.
На встрече обсуждались возможности сотрудничества между ЧБТР и банковским сектором Азербайджана, перспективы расширения связей банков с международными финансовыми институтами и реализации новых проектов в финансовом секторе.
Было подчеркнуто, что партнерство с банковским сектором Азербайджана имеет стратегическое значение для ЧБТР.
Встреча была оценена как важный шаг по углублению сотрудничества между АБА и ЧБТР и созданию новых финансовых возможностей.