Азербайджанские банки заинтересованы в реализации совместных проектов с ЧБТР

Банковский сектор Азербайджана заинтересован в реализации в будущем совместных проектов с Черноморским банком торговли и развития (ЧБТР).

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече президента Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закира Нуриева и исполнительного директора Юнуса Абдулова с делегацией во главе с президентом ЧБТР Серхатом Кёксалом.

На встрече обсуждались возможности сотрудничества между ЧБТР и банковским сектором Азербайджана, перспективы расширения связей банков с международными финансовыми институтами и реализации новых проектов в финансовом секторе.

Было подчеркнуто, что партнерство с банковским сектором Азербайджана имеет стратегическое значение для ЧБТР.

Встреча была оценена как важный шаг по углублению сотрудничества между АБА и ЧБТР и созданию новых финансовых возможностей.