İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa

    Azərbaycan bankları BSTDB ilə birgə layihələr həyata keçirə bilər

    Maliyyə
    • 11 sentyabr, 2025
    • 14:44
    Azərbaycan bankları BSTDB ilə birgə layihələr həyata keçirə bilər

    Azərbaycan bank sektoru Qara Dəniz Ticarət və İnkişaf Bankı (BSTDB) ilə gələcəkdə birgə layihələrin həyata keçirilməsində maraqlıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) prezidenti Zakir Nuriyevin və icraçı direktoru Yunus Abdulovun BSTDB-in prezidenti Dr. Serhat Köksalın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə keçirilən görüşdə qeyd olunub.

    Görüşdə BSTDB ilə Azərbaycan bank sektoru arasında əməkdaşlıq imkanlarını, bankların beynəlxalq maliyyə institutları ilə əlaqələrinin genişləndirilməsi və maliyyə sektorunda yeni layihələrin reallaşdırılması perspektivləri müzakirə edilib.

    Azərbaycan bank sektoru ilə tərəfdaşlığın BSTDB üçün strateji əhəmiyyət daşıdığı vurğulanıb.

    Bu görüş, ABA ilə BSTDB arasında əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi və yeni maliyyə imkanlarının yaradılması istiqamətində mühüm addım kimi qiymətləndirilib.

    "Azərbaycan Banklar Assosiasiyası" Qara Dəniz Ticarət və İnkişaf Bankı Zakir Nuriyev Serhat Köksal
    Азербайджанские банки заинтересованы в реализации совместных проектов с ЧБТР

    Son xəbərlər

    15:19

    Azərbaycan və Serbiya XİN-ləri arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

    Xarici siyasət
    15:17

    "ACWA Power" Azərbaycandakı külək enerjisi layihəsində lokalizasiya prosesini 2 ilə yekunlaşdıracaq

    Energetika
    15:15

    NATO Rumıniyada 5 min hərbçinin iştirakı ilə genişmiqyaslı təlimlər keçirir

    Digər ölkələr
    15:14

    "Qarabağ" klubu iki nigeriyalı futbolçu transfer edib - EKSKLÜZİV

    Futbol
    15:11

    Starmer Britaniyanın ABŞ-dəki səfirini Epşteynlə əlaqələrinə görə işdən çıxarıb

    Digər ölkələr
    15:04

    Naxçıvanın aqrar sektoru 1 %-dən çox kiçilib

    ASK
    15:04

    Trampın nümayəndəsi Lukaşenko ilə danışıqlar aparmaq üçün Minskə gedib

    Digər ölkələr
    15:02

    Azərbaycanda eşitmə məhdudiyyətli karateçilərin təlim-məşq toplanışı keçirilib

    Fərdi
    14:58

    "AzərEnerji" "Masdar" şirkəti ilə "yaşıl enerji" layihələrini müzakirə edib

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti