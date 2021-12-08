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Азербайджанские банки готовятся к оказанию услуг в Карабахе

Азербайджанские банки готовятся к оказанию услуг в Карабахе “Начаты обсуждения по восстановлению финансово-банковской системы на освобожденных территориях Азербайджана и подготовлен план конкретных предложений”.
Финансы
8 декабря 2021 г. 12:31
Азербайджанские банки готовятся к оказанию услуг в Карабахе

“Начаты обсуждения по восстановлению финансово-банковской системы на освобожденных территориях Азербайджана и подготовлен план конкретных предложений”.

Как сообщает Report, об этом на 5-м Международном банковском форуме “Безналичная экономика: надежная, безопасная и устойчивая” в Баку заявил председатель Общественного объединения “Ассоциация банков Азербайджана” (АБА) Закир Нуриев.

“Мы совместно с Центральным банком Азербайджана решаем эти вопросы и организуем предоставление услуг финансово-банковской системы через новые, инновативные платежные системы в Карабахе”, - сказал он.

"В ближайшие дни мы планируем совместно с Фондом Возрождения Карабаха провести конференцию-встречу по банковскому сектору. В рамках этой встречи мы подробно обсудим вопросы предоставления банковско-финансовых услуг и привлечения новых инвестиций на освобожденные территории, выдачи кредитов юридическим и физическим лицам с компаниями, которые будут оказывать здесь услуги", - добавил З.Нуриев.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan bankları Qarabağda xidmət göstərməyə hazırlaşır

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