Азербайджанские банки готовятся к оказанию услуг в Карабахе

“Начаты обсуждения по восстановлению финансово-банковской системы на освобожденных территориях Азербайджана и подготовлен план конкретных предложений”.

“Начаты обсуждения по восстановлению финансово-банковской системы на освобожденных территориях Азербайджана и подготовлен план конкретных предложений”.

Как сообщает Report, об этом на 5-м Международном банковском форуме “Безналичная экономика: надежная, безопасная и устойчивая” в Баку заявил председатель Общественного объединения “Ассоциация банков Азербайджана” (АБА) Закир Нуриев.

“Мы совместно с Центральным банком Азербайджана решаем эти вопросы и организуем предоставление услуг финансово-банковской системы через новые, инновативные платежные системы в Карабахе”, - сказал он.

"В ближайшие дни мы планируем совместно с Фондом Возрождения Карабаха провести конференцию-встречу по банковскому сектору. В рамках этой встречи мы подробно обсудим вопросы предоставления банковско-финансовых услуг и привлечения новых инвестиций на освобожденные территории, выдачи кредитов юридическим и физическим лицам с компаниями, которые будут оказывать здесь услуги", - добавил З.Нуриев.