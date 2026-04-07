Азербайджанская компания разместит облигации на 2 млн манатов с доходностью 15%

На Бакинской фондовой бирже 16 апреля состоятся торги по размещению облигаций ОАО BQ объемом 2 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на биржу.

Будет размещено 20 тыс. облигаций номинальной стоимостью 100 манатов каждая. Срок обращения - 7 лет. Годовая доходность составит 15%, выплата процентов - ежемесячная.

Облигации необеспеченные, бездокументарные, именные. Андеррайтером размещения облигаций является "Инвестиционная компания İnvest-AZ". Приобрести бумаги можно также через другие инвестиционные компании, являющиеся членами биржи.

Обратный выкуп облигаций эмитентом в течение срока обращения не предусмотрен, однако он возможен по взаимному согласию.

Напомним, что 100%-м акционером BQ является Фарман Гулиев. Он также вместе с отцом Эльдаром Гулиевым является акционером небанковской кредитной организации Para.