    Азербайджанская компания разместит облигации на 2 млн манатов с доходностью 15%

    • 07 апреля, 2026
    • 18:20
    Азербайджанская компания разместит облигации на 2 млн манатов с доходностью 15%

    На Бакинской фондовой бирже 16 апреля состоятся торги по размещению облигаций ОАО BQ объемом 2 млн манатов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на биржу.

    Будет размещено 20 тыс. облигаций номинальной стоимостью 100 манатов каждая. Срок обращения - 7 лет. Годовая доходность составит 15%, выплата процентов - ежемесячная.

    Облигации необеспеченные, бездокументарные, именные. Андеррайтером размещения облигаций является "Инвестиционная компания İnvest-AZ". Приобрести бумаги можно также через другие инвестиционные компании, являющиеся членами биржи.

    Обратный выкуп облигаций эмитентом в течение срока обращения не предусмотрен, однако он возможен по взаимному согласию.

    Напомним, что 100%-м акционером BQ является Фарман Гулиев. Он также вместе с отцом Эльдаром Гулиевым является акционером небанковской кредитной организации Para.

    Бакинская фондовая биржа (БФБ) Размещение облигаций
    Azərbaycan şirkətinin istiqrazları üzrə hərracın tarixi açıqlanıb

    19:25

    В индийском штате Манипур после вспышки насилия погибли четыре человека

    Другие страны
    19:11

    Госдеп рекомендовал гражданам США в Бахрейне не покидать дома

    Другие страны
    18:59

    Иран разорвал прямые контакты с США на фоне угроз Трампа

    Другие страны
    18:56
    Фото

    В Турции стартовали учения Anatolian Phoenix-2026 с участием азербайджанских военных

    Армия
    18:52
    Фото

    Эмин Амруллаев ознакомился с образовательной выставкой Study in Azerbaijan в Казахстане

    Наука и образование
    18:50

    Иранцы собираются у объектов инфраструктуры, по которым намерены бить США - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    18:34

    ЦАХАЛ уничтожил восемь мостов в Иране - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    18:29

    Число погибших в результате операции ЦАХАЛ в Ливане достигло 1 530 человек

    Другие страны
    18:22

    Арестованные ранее в Иране граждане Франции возвращаются на родину

    Другие страны
