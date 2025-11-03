Азербайджано-кыргызский фонд выделил более $14 млн на инвестпроекты

Азербайджано-Кыргызский фонд развития до сих пор выделил $14,4 млн на реализацию 4 инвестиционных проекта.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики Азербайджана, деятельность фонда обсуждалась на 6-м заседании его Совета в рамках визита первого заместителя министра экономики Азербайджана, председателя Совета Эльнура Алиева в Кыргызстан.

В настоящее время Фонд выделил $14,4 млн на 4 инвестиционных проекта общей стоимостью $52,7 млн. Это проект строительства малой гидроэлектростанции "Тюп ГЭС" мощностью 9 МВт, многофункционального центра в рамках социального жилого комплекса "Танар Груп", швейной фабрики KG Tex с 300 рабочими местами и завода по производству ковролина "Орион Гранд".

Участники заседания обменялись мнениями по вопросам увеличения торгового оборота, стимулирования инвестиционных потоков, промышленной кооперации и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Минэкономики указывает, что сотрудничество с Кыргызстаном расширяется по ряду направлений, особенно в области экономики, торговли, инвестиций и транспорта. Согласно дополнительному соглашению, подписанному во время официального визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Азербайджан 24 апреля 2024 года, предусматривается увеличение уставного капитала Азербайджано-Кыргызского Фонда развития с $25 млн до $100 млн.