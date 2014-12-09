Азербайджане не планирует повышения минимального требования к размеру капитала страховых компаний

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ В ближайшее время в Азербайджане не ожидается повышения требования к минимальному размеру уставного капитала действующих в стране страховых компаний. Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов.

"Уже предприняты необходимые шаги в этом направлении. В ближайшее время не ожидается изменений в требованиях к капиталу", - сказал министр.

С.Шарифов отметил, что на страховом рынке Азербайджана наблюдается консолидация: "За последние 4-5 лет произошли положительные изменения. Рынок заметно консолидировался. Пассивные, совершающие рисковые операции компании были отстранены от рынка. Исключая 4-5 страховых компаний, остальные компании - здоровые".

Отметим, что в настоящее время в Азербайджане функционирует 28 страховых компаний.