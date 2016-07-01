Азербайджан заработает на STAR 600 млн. долларов в год

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Нефтеперерабатывающий завод STAR, строящийся в Турции Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), ежегодно будет приносить доход в размере 600 млн. долларов США.

Как сообщает Report, предприятие будет сдано в эксплуатацию в 2018 году.

По информации, с запуском STAR зависимость нефтехимического сектора Турции от импорта подойдет к концу и официальная Анкара ежегодно будет экономить 1,2 млрд. долларов. STAR покроет 3,5% дефицита платежного баланса Турции.

Отметим, что инвестиции в STAR составили 5,65 млрд. долларов и это самое крупное финансирование в истории Турции.

На строительство завода привлечено 12 тыс. работников, в том числе 1 972 инженера, из 14 стран.