О нас

Азербайджан и МВФ в начале 2026 года проведут очередные консультации по статье IV

Азербайджан и МВФ в начале 2026 года проведут очередные консультации по статье IV 17:19
Финансы
25 июля 2025 г. 17:48
Азербайджан и МВФ в начале 2026 года проведут очередные консультации по статье IV

Министр финансов Сахиль Бабаев сегодня в ходе встречи с главой миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Азербайджане Анной Бордон обсудил макроэкономическую ситуацию в стране и предстоящую консультативную миссию фонда.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

"На встрече обсуждены макроэкономические и макрофискальные процессы в стране, прогнозы на конец года и среднесрочную перспективу, а также последние инициативы и планы, в том числе намеченна на начало следующего года консультативная миссия МВФ по Статье IV", - говорится в информации.

В ходе встречи выражена заинтересованность правительства Азербайджана в дальнейшем расширении сотрудничества с МВФ.

"Стороны также обменялись мнениями относительно основной повестки реформ в сфере фискальной политики и возможных вариантов поддержки этих реформ со стороны МВФ", - говорится в информации..

Отмечено, что программы технической помощи и консультационные услуги, предоставляемые Фондом, внесли значительный вклад в укрепление макроэкономической стабильности и фискального управления в стране.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan interested in expanding cooperation with IMF
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və IMF IV Maddə üzrə məsləhətləşmələrə hazırlıq çərçivəsində görüş keçirib

Самое важное

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi