Азербайджан и МВФ в начале 2026 года проведут очередные консультации по статье IV

17:19

Министр финансов Сахиль Бабаев сегодня в ходе встречи с главой миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Азербайджане Анной Бордон обсудил макроэкономическую ситуацию в стране и предстоящую консультативную миссию фонда.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

"На встрече обсуждены макроэкономические и макрофискальные процессы в стране, прогнозы на конец года и среднесрочную перспективу, а также последние инициативы и планы, в том числе намеченна на начало следующего года консультативная миссия МВФ по Статье IV", - говорится в информации.

В ходе встречи выражена заинтересованность правительства Азербайджана в дальнейшем расширении сотрудничества с МВФ.

"Стороны также обменялись мнениями относительно основной повестки реформ в сфере фискальной политики и возможных вариантов поддержки этих реформ со стороны МВФ", - говорится в информации..

Отмечено, что программы технической помощи и консультационные услуги, предоставляемые Фондом, внесли значительный вклад в укрепление макроэкономической стабильности и фискального управления в стране.