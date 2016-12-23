Азербайджан за два месяца продал часть своих золотых запасов

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджан в ноябре продал 2,97 тонн или 11,89% золотых запасов.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Международного валютного фонда (МВФ).

Согласно отчету, на 1 декабря золотые запасы страны сократились до 22,015 тонн. По данным МВФ, в октябре Азербайджан продал 4,2 тонны золота (14,39%).

Отметим, что, согласно отчету Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР), в сентябре золотые запасы страны были равны 30,170 тонн. МВФ на ту же дату указывает цифру в 29,182 тонн.