 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджан за два месяца продал часть своих золотых запасов

    В ноябре продано 3 тонны золота

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджан в ноябре продал 2,97 тонн или 11,89% золотых запасов. 

    Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Международного валютного фонда (МВФ).

    Согласно отчету, на 1 декабря золотые запасы страны сократились до 22,015 тонн. По данным МВФ, в октябре Азербайджан продал 4,2 тонны золота (14,39%).

    Отметим, что, согласно отчету Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР), в сентябре золотые запасы страны были равны 30,170 тонн. МВФ на ту же дату указывает цифру в 29,182 тонн. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi