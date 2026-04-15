ЦБА выпустит новую банкноту в 100 манатов с усиленной защитой
- 15 апреля, 2026
- 10:52
В Азербайджане с 15 июля в обращение будет введена обновленная банкнота номиналом 100 манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, модернизация проведена в рамках усиления защиты денежных знаков и внедрения современных технологий.
Обновленная купюра, посвященная теме "Экономика и развитие", получила усовершенствованный дизайн и новые элементы безопасности. Среди них - трехмерный голографический эффект с изменением цвета, элемент Spark Flow Prime, водяные знаки, защитная нить, микротексты, а также специальные рельефные линии для людей с нарушениями зрения.
Кроме того, на оборотной стороне банкноты применен вертикальный дизайн, соответствующий современным мировым тенденциям.
В ЦБА подчеркнули, что обновленная банкнота будет находиться в обращении параллельно с действующими 100 манатами и использоваться без ограничений.
В настоящее время проводится адаптация всех наличных систем и оборудования к новой купюре.