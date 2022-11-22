Азербайджан выделит почти 16 млн манатов на открытие новых посольств

На открытие и содержание посольств Азербайджана в Израиле, Албании и Кении, а также представительства в Палестине планируется направить 15,9 миллиона манатов.

На запланированное на следующий год открытие и содержание посольств Азербайджана в Израиле, Албании и Кении, а также представительства в Палестине планируется направить 15,9 миллиона манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра финансов Азербайджана Азер Байрамов на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

При этом, по его словам, расходы на содержание парламента планируется увеличить на 4,1 миллиона манатов. Таким образом, в общей сложности ожидаются дополнительные расходы в размере 20 миллионов манатов, что станет возможным за счет сокращения дотаций Нахчывану. Этот вопрос уже согласован с руководством Автономной Республики, отметил Байрамов.