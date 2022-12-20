О нас

Азербайджан вошел в ТОП-5 крупнейших "импортеров инвестиций" на пространстве СНГ

Азербайджан вошел в ТОП-5 крупнейших "импортеров инвестиций" на пространстве СНГ В структуре привлеченных взаимных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в СНГ к середине 2022 года Азербайджан с объемом в 4,2 млрд долларов США занимает четвертое место.
Финансы
20 декабря 2022 г. 17:55
Азербайджан вошел в ТОП-5 крупнейших импортеров инвестиций на пространстве СНГ

В структуре привлеченных взаимных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в СНГ к середине 2022 года Азербайджан с объемом в 4,2 млрд долларов США занимает четвертое место.

Как передает Report , об этом говорится в аналитическом материале Евразийского банка развития.

В этом списке лидируют Казахстан (10,8 млрд долларов США), Узбекистан (9 млрд долларов США) и Беларусь (5,6 млрд долларов США).

Так, по итогам первого полугодия 2022 года доля Казахстана в импорте взаимных ПИИ [на Евразийском пространстве] составила 24,3%, Узбекистана – 20,1%. Далее по объему «импорта» инвестиций идет Беларусь – 12,6% и Азербайджан - 10,6%.

«Изменения в структуре по сравнению с 2016 года существенны. Доля Украины сократилась втрое – с 12% до 4%. Наибольшее движение вверх продемонстрировал Узбекистан – с 11,7% до 20,1%», - сообщается в материале.

В Грузию и Армению инвестировано по 3,2 млрд долларов США.

Что касается российских инвестиций, то помимо Казахстана, на долю которого пришлось 53% в структуре российских ПИИ в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и 30% в структуре российских ПИИ в СНГ на середину 2022 года, российские инвесторы активно наращивают капиталовложения в Узбекистане и Азербайджане.

За последние 6 лет российские ПИИ в Узбекистане увеличились в 2,1 раза, в Азербайджане — в 1,7 раза.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

МГИМО уволил Александрова за провокационные высказывания в адрес Азербайджана
МГИМО уволил Александрова за провокационные высказывания в адрес Азербайджана
18 декабря 2022 г. 12:31
В Азербайджане погода резко изменится, ожидается снег и мороз
В Азербайджане погода резко изменится, ожидается снег и мороз
19 декабря 2022 г. 10:53
Объявлена символическая сборная чемпионата мира по футболу
Объявлена символическая сборная чемпионата мира по футболу
19 декабря 2022 г. 10:21
Обнародован прогноз погоды в Шуше, Кельбаджаре и Лачыне
Обнародован прогноз погоды в Шуше, Кельбаджаре и Лачыне
18 декабря 2022 г. 16:37
В Азербайджане будут проиндексированы все пенсии
В Азербайджане будут проиндексированы все пенсии
16 декабря 2022 г. 10:24
Турция передала ВС Грузии авиационную технику
Турция передала ВС Грузии авиационную технику
18 декабря 2022 г. 12:00
Названы причины сильных задержек в доставке грузов из США в Азербайджан
Названы причины сильных задержек в доставке грузов из США в Азербайджан
15 декабря 2022 г. 16:25
Президент и первая леди Азербайджана приняли участие в открытии отеля The Ritz-Carlton Baku
ФотоПрезидент и первая леди Азербайджана приняли участие в открытии отеля The Ritz-Carlton Baku
19 декабря 2022 г. 17:45
ЧМ-2022: Аргентина обыграла Хорватию и стала первым финалистом мундиаля
ЧМ-2022: Аргентина обыграла Хорватию и стала первым финалистом мундиаля
14 декабря 2022 г. 00:55
ЧМ-2022: Франция сыграет с Аргентиной в финале чемпионата мира
ЧМ-2022: Франция сыграет с Аргентиной в финале чемпионата мира
15 декабря 2022 г. 00:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi