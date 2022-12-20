Азербайджан вошел в ТОП-5 крупнейших "импортеров инвестиций" на пространстве СНГ

В структуре привлеченных взаимных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в СНГ к середине 2022 года Азербайджан с объемом в 4,2 млрд долларов США занимает четвертое место.

В структуре привлеченных взаимных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в СНГ к середине 2022 года Азербайджан с объемом в 4,2 млрд долларов США занимает четвертое место.

Как передает Report , об этом говорится в аналитическом материале Евразийского банка развития.

В этом списке лидируют Казахстан (10,8 млрд долларов США), Узбекистан (9 млрд долларов США) и Беларусь (5,6 млрд долларов США).



Так, по итогам первого полугодия 2022 года доля Казахстана в импорте взаимных ПИИ [на Евразийском пространстве] составила 24,3%, Узбекистана – 20,1%. Далее по объему «импорта» инвестиций идет Беларусь – 12,6% и Азербайджан - 10,6%.



«Изменения в структуре по сравнению с 2016 года существенны. Доля Украины сократилась втрое – с 12% до 4%. Наибольшее движение вверх продемонстрировал Узбекистан – с 11,7% до 20,1%», - сообщается в материале.

В Грузию и Армению инвестировано по 3,2 млрд долларов США.



Что касается российских инвестиций, то помимо Казахстана, на долю которого пришлось 53% в структуре российских ПИИ в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и 30% в структуре российских ПИИ в СНГ на середину 2022 года, российские инвесторы активно наращивают капиталовложения в Узбекистане и Азербайджане.



За последние 6 лет российские ПИИ в Узбекистане увеличились в 2,1 раза, в Азербайджане — в 1,7 раза.