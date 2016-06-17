​Азербайджан внедряет Tax free

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Министерство налогов Азербайджана обнародовало условия системы Tax free для иностранных граждан.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, в первую очередь, для использования этой возможности клиенты должны совершать покупки в торговых объектах, где имеются стикеры (наклейки) Tax free.

После заполнения паспортных данных продавец выдает клиенту подписанную и проштампованную e-VHF (электронную налоговую счет-фактуру) в двух экземплярах, в которой, помимо прочей информации, также указывается сумма уплаченного НДС и последняя дата возврата денег.

При выезде из Азербайджана клиент предоставляет товар, e-VHF, а также паспорт в контрольно-пропускном пункте в аэропорту.

Оплата может производиться в иностранной или национальной валюте по наличному или безналичному расчету в течении 10 дней после предоставления в банк банковских реквизитов.

Согласно правилам, Tax free не распространяется на акцизные товары, продовольственные товары, лекарственные препараты и медицинское оборудование, товары, имеющие особую ценность для сохранения культурного наследия и считающиеся культурно-исторической ценностью страны, товары, продажа которых освобождена от НДС внутри страны, товары, для экспорта которых необходима лицензия, необрамленные, необработанные или несортированные драгоценные камни, драгоценные металлы в виде слитков, товар, вывозимый с территории Азербайджанской Республики без cопровождения, транспортные средства и запчасти к ним, товар, экспортируемый посредством услуг почты или интернета.

Кроме того, Tax free распространяется на граждан Азербайджанской Республики, лиц без гражданства и иностранных лиц, получивших разрешение на временное или постоянное проживание на территории Азербайджанской Республики или получивших разрешение на работу для осуществления оплачиваемой трудовой деятельности, лиц, являющихся членами экипажа воздушного транспорта, исполняющих непосредственные служебные обязанности, лиц младше 14 лет.