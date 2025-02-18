Азербайджан вложил 34,5 млн евро в итальянского оператора железных дорог

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) инвестировал 34,5 млн евро в итальянского оператора высокоскоростных железных дорог Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A (Italo).

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) инвестировал 34,5 млн евро в итальянского оператора высокоскоростных железных дорог Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A (Italo).

Как сообщает Report со ссылкой на фонд, созданная в 2012 году компания Italo, как первый частный оператор высокоскоростных пассажирских железных дорог в Италии, является одной из ведущих компаний отрасли, соединяющей 54 города.

В 2024 году компания MSC приобрела 50% акций Italo, остальная доля принадлежит GIP и его партнерам, включая ГНФАР.

Эта инвестиция имеет стратегическое значение для диверсификации инвестиционного портфеля ГНФАР, инвестирующего в устойчивые инфраструктурные активы в качестве долгосрочного инвестора, добавили в фонде.