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Азербайджан вложил 34,5 млн евро в итальянского оператора железных дорог

Азербайджан вложил 34,5 млн евро в итальянского оператора железных дорог Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) инвестировал 34,5 млн евро в итальянского оператора высокоскоростных железных дорог Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A (Italo).
Финансы
18 февраля 2025 г. 18:28
Азербайджан вложил 34,5 млн евро в итальянского оператора железных дорог

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) инвестировал 34,5 млн евро в итальянского оператора высокоскоростных железных дорог Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A (Italo).

Как сообщает Report со ссылкой на фонд, созданная в 2012 году компания Italo, как первый частный оператор высокоскоростных пассажирских железных дорог в Италии, является одной из ведущих компаний отрасли, соединяющей 54 города.

В 2024 году компания MSC приобрела 50% акций Italo, остальная доля принадлежит GIP и его партнерам, включая ГНФАР.

Эта инвестиция имеет стратегическое значение для диверсификации инвестиционного портфеля ГНФАР, инвестирующего в устойчивые инфраструктурные активы в качестве долгосрочного инвестора, добавили в фонде.

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Версия на английском языке Azerbaijan acquires shares from Italian railway operator
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan İtaliyanın dəmir yolu operatorundan pay alıb

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