Азербайджан в среднесрочной перспективе планирует сохранить госдолг ниже 23% ВВП

Общая сумма государственного долга Азербайджана (внешнего и внутреннего) к концу следующего года прогнозируется на уровне 30 млрд манатов или 23% ВВП.

Общая сумма государственного долга Азербайджана (внешнего и внутреннего) к концу следующего года прогнозируется на уровне 30 млрд манатов или 23% ВВП.

Как сообщает Report , об этом говорится в комментарии Министерства финансов по предварительным показателям государственного и сводного бюджетов на следующий год.

Ожидается, что за этот период внешний государственный долг составит 9 млрд манатов или 7% ВВП, а внутренний государственный долг - 21 млрд манатов или 16% ВВП.

Общая сумма государственного долга Азербайджана (внешнего и внутреннего) к концу среднесрочного периода (2025-2028 годы) прогнозируется на уровне 33,8 млрд манатов и будет ниже 23% ВВП.

Напомним, что внешний государственный долг Азербайджана на 1 июля этого года составил 5 млрд 361,3 млн долларов США. На многосторонние финансовые институты приходится 64,2% внешнего государственного долга, на облигации, размещенные на внешнем рынке, - 25,9%, на кредиты, привлеченные от двусторонних финансовых институтов, - 9,9%. Кроме того, 25,9% долга составляли еврооблигации, 35% - обязательства перед Азиатским банком развития, 16,7% - перед Всемирным банком, 22,4% - обязательства, привлеченные от других кредиторов.

Из внутреннего государственного долга Азербайджана, составившего 16 млрд 571,9 млн манатов, 7 млрд 280,7 млн манатов составили находящиеся в обращении государственные ценные бумаги, а 9 млрд 291,2 млн манатов - обязательства правительства под государственные гарантии.